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Sinop'ta bir köy karantinaya alındı

Açıklamada, köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, İlçe Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarlarınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği kaydedildi. 

Sinop'ta bir köy karantinaya alındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Eğlence köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Boyabat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla söz konusu köyde Kovid-19 vakalarına rastlanması üzerine ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği belirtildi.

Açıklamada, köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, İlçe Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarlarınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildiği kaydedildi. 

Kaynak: AA

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