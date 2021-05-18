Sinovac ile yerli aşının koruyuculuğu karşılaştırılacak

Kayseri Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen yerli Kovid-19 aşısında son aşama başlıyor.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen yerli aşının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının şubat ayında başlayan Faz-2 çalışması ise 9 Nisan’da tamamlandı. 250 gönüllü üzerinde yapılan Faz-2’nin raporlama çalışmasında ise bitmek üzere. Bu ay sonunda yerli aşının Faz-3 çalışmasının başlaması planlanıyor.

Yerli aşının Faz-3 aşamasında gönüllülerin bir kısmına plosebo (boş aşı) yerine Türkiye’de yaygın kullanımda olan Çin’in Sinovac aşısı kullanılacak.

KORUYUCULUK KARŞILAŞTIRICAK

Çalışmada gönüllü olacak benzer gruptaki kişilerin bir kısmına yerli aşı bir kısmına ise Sinovac aşısı uygulanacak. Böylece yerli aşının etkinliğinin yanında aynı şekilde inaktif olan Sinovac aşısına karşı da koruyuculuğu karşılaştırılmış olacak. Aynı zamanda Faz-3 aşamasında gönüllü olan herkesin aşılanması da sağlanacak.

Yeni Şafak