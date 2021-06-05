Sinovac'tan o yaş grubu için onay çıktı

Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan CoronaVac'a Çin'de 3-17 yaş aralığı için acil kullanım onayı verildi.

Sinovac CEO’su Yin Weidong, kitlesel program kapsamında 18 yaş üstünün aşılandığı ülkede, Sinovac Biontech tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının çocuk ve ergenlere ne zaman uygulanmaya başlanacağının sağlık yetkililerinin kararına bağlı olduğunu aktardı.

Faz-1 ve Faz-2 klinik denemelerinin sonuçlarına göre, CoronaVac'ın 3-17 yaş aralığında Kovid-19'a karşı bağışıklık

Yin Weidong, üçüncü doz takviye aşısı denemelerinde Faz-2'nin tamamlandığını söyledi. Üçüncü dozu olduktan sonra bir hafta içerisinde katılımcılarda antikor seviyesinin 10 kat arttığı, yaklaşık iki hafta içinde ise antikor seviyesinde 20 kat artış görüldüğü belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin menşeli Sinovac aşısının acil kullanım onayı verilen aşılar listesine eklendiğini açıklamıştı. DSÖ, CoronaVac'ın 18 yaş üzerindeki yetişkinlerde kullanılmasının tavsiye etti.

epkisini tetiklediği ve 'çoğu yan etkinin hafif düzeyde gözlemlendiği' kaydedildi.

Kaynak:Karar