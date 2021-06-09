Sıra 45 yaş üstüne geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılamada yaş sınırını yarından itibaren 45'e düşürüyoruz" dedi. Hafta başında 4.2 milyon BioNTech aşısı geleceğini de açıklayan Koca ayrıca, "Tedbirlerin gevşetilmesi hazirandan sonra değerlendirilir" diye konuştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı aşılama önemli bir rol oynuyor. Bu çerçevede, Türkiye'de de aşılama tüm hızıyla sürerken yarın aşılama takviminde yeni bir aşamaya geçilecek.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. Bakan Koca, "Aşılamada yaş sınırını yarından itibaren 45'e düşürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Koca, "4,2 milyon doz BioNTech aşısı hafta başında gelecek. Ay sonuna kadar hedef 30 milyon doz aşının Türkiye'ye getirilmesi" dedi.

Tedbirlerle ilgili de açıklama yapan Koca, "Tedbirlerin gevşetilmesi hazirandan sonra değerlendirilir" diye konuştu.

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