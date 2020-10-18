Şırnak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

AK Parti'de kongre takvimi işliyor. 81 il kongresinin 2021'nin bahar aylarında tamamlanması hedefleniyor. Bu kapsamda ilk durak bugün Şırnak olacak. Şırnak İl Kongresi'ne Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Şırnak, kongre maratonunda özellikle ilk durak seçildi. AK Parti, 2019 Yerel Seçimleri'nde Şırnak'ta önemli bir zafer elde etti. İl belediyesinin yanı sıra 7 ilçe belediyesinin 4'ünü AK Parti kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu vesile ile Şırnak'a teşekkür ziyaretini de gerçekleştirmiş olacak.

81 il kongresinin önümüzdeki yılın bahar aylarında tamamlanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 civarında kongreye katılacak. Erdoğan parti teşkilatına mesajlarını bu süreçte verecek.

Şırnaklılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Ziyaret öncesi AK Parti il kongresinin yapılacağı Şırnak Şehir Stadı'nda hazırlıklar tamamlandı. Stattaki yeşil alana sosyal mesafeyi koruyacak şekilde sandalyeler yerleştirilirken stat Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla süslendi.

Kent Türkçe ve Kürtçe afişlerle donatıldı

Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük boy posterlerinin asıldığı alanda protokol için ayrı bölüm oluşturuldu. Türkçe ve Kürtçe pankartlar asılan statta delegelerin oy kullanacakları alanlar düzenlendi.

Partililer alana ateşleri ölçüldükten sonra 8 ayrı kapıdan giriş yapacak. Her ilçenin giriş saati ayrı olacak. Alandaki her bir sandalye arasında 1,5 metre mesafe bulunacak. 640 delegeye dezenfektan malzemeleri ve tek kullanımlık kalemler verilecek.

Hazırlıklara ilişkin konuşan AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Şırnak adına hem önemli hem de anlamlı bir kongreye hazırlandıklarını belirtti.

Kaynak: TRT Haber - AA