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Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 02.09.2022, 18:38
Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komandolar tarafından operasyon yapıldığını belirtti.

Bakan Soylu, 3 teröristin J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
#şırnak #pkk #terörist
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