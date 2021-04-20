Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, "Eren-10 Operasyonu" kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Güncel 20.04.2021, 08:51
İçişleri Bakanlığı, "Eren-10 Operasyonu" kapsamında Şırnak'ta bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren-10 Operasyonu" kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çatışma çıktı.
Çatışmada, bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.
AA
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