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Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, "Eren-10 Operasyonu" kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Güncel 20.04.2021, 08:51
Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, "Eren-10 Operasyonu" kapsamında Şırnak'ta bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren-10 Operasyonu" kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çatışma çıktı.

Çatışmada, bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.

AA

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#eren10 operasyonu #şırnak
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