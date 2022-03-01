Şırnak'ta 'Eren Kış-28 operasyonu' için düğmeye basıldı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta "Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak'ta "Eren Kış-28 (Şırnak-Gabar Dağı) Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca, jandarma komando, polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 648 personel, 40 operasyonel tim görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.