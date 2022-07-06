Şırnak ve Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonunda Çatak kırsalında çıkan silahlı çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Son 6 günde gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında toplamda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 06.07.2022, 15:04
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamda, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca J-SİHA destekli olarak icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonunda, Çatak kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
''2 jandarma personeli yaralandı''
Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonda 2 jandarma personelinin yaralandığı ve tedavilerine devam edildiği belirtilerek, Bu ay gerçekleşen iç güvenlik/eren operasyonlarında Şırnak’ta 2, Van’da 2 olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4’e yükseldiği vurgulandı.
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