Şırnak ve Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamda, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca J-SİHA destekli olarak icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonunda, Çatak kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

''2 jandarma personeli yaralandı''

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonda 2 jandarma personelinin yaralandığı ve tedavilerine devam edildiği belirtilerek, Bu ay gerçekleşen iç güvenlik/eren operasyonlarında Şırnak’ta 2, Van’da 2 olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4’e yükseldiği vurgulandı.