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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Şırnak'ın Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Güncel 08.09.2022, 09:57 08.09.2022, 10:11
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında, 7 Eylül'de J-SİHA, Anka ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlara devam ediliyor.

#şırnak
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