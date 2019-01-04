Sisi önce itiraf etti ardından röportajı iptal etti

CBS 60 dakika programına konuşan Mısır'ın darbe ile gelen Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, teröristlere karşı Kuzey Sina'da İsrail ile birlikte çalıştıklarını, İsrail ile ilişkilerinin iyi olduğunu açıkladı. Daha sonra Mısır Büyükelçisi kanalı arayarak röportajın yayınlanmamasını istedi. Röpörtaj 6 Ocak'ta yayınlanacak.

Mısır Devlet Başkanı Sisi, 60 Dakika programında Scott Pelley'in karşısına oturdu. Mısır ordusunun İsrail ile Kuzey Sina'daki teröristlere karşı çalıştığını doğruladı. Ancak, rejimini sürdürmek için muhaliflerini cezalandırmak ve Savunma Bakanı iken Mısır'ın 800 sivil katliamını içeren diğer sorular, hükümetinin yayınlamak istediği türden bir haber değildi. 60 Dakika ekibine kısa bir süre sonra Mısır Büyükelçisi tarafından ulaşıldı ve röportajın yayınlanamayacağını söyledi. Görüşme, 6 Ocak Pazar günü saat 19: 00'da CBS'de ET / PT'de 60 Dakika'da yayınlanacak.

CBS News'de yer alan habere göre darbeci general Sisi, kendisine yöneltilen, "60 bin siyasi tutuklu" ve "2013'teki katliam" sorularından rahatsız oldu ve röportajın yayımlanmamasını istedi.

Sisi'ye sorulan, "Human Rights Watch’a göre Mısır’da 60 bin siyasi tutuklu var." sorusuna Sisi, "Mısır’da hiç siyasi tutuklu yok. O rakamları nerden çıkarıyorlar bilmiyorum. " diye cevap verdi.

Mısır Büyükelçiliğininin röportajdan sonra kanalı aradığı ve yayımlanmamasını talep ettiği belirtildi. Kanaldan yapılan açıklamada ise röportajın 6 Ocak Pazar günü yayımlanacağı ifade edildi.

İsrail ile geniş işbirliği içerisindeyiz

Röportajın bir kısmını yayımlayan CBS News, Sisi'ye, "Bir zamanlar düşman olduğunuz İsrail ile ilişkileriniz nasıl?" sorusunu yöneltti.

"İsrail ile geniş işbirliği içerisinde olduğunu söyleyen" Sisi, "Mısır, Sina'da terör örgütü DEAŞ'a karşı İsrail ile beraber savaşıyor." dedi.

İsrail ile olan bu işbirliğinin, bir zamanlar savaşta olan iki düşman arasında şimdiye kadar en yakın olup olmadığı sorulduğunda, “Doğru… İsrailliler ile çok geniş bir işbirliğine sahibiz.”

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), eski bir ordu generali olan Sisi'nin 60 bin siyasi tutuklu tuttuğunu tahmin ediyor. Pelley, “Bu rakamı nereden aldıklarını bilmiyorum. Mısır'da siyasi mahkumlar olmadığını söyledim. Ne zaman bir aşırılık yanlısı ideolojisini empoze etmeye çalışan bir azınlık varsa, sayılarına bakılmaksızın müdahale etmek zorundayız” dedi.

Kaynak: cbsnews.com

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2019, 12:04