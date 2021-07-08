Sistemleri çöken Akbank'tan yeni açıklama
Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Akbank, iki gün önce başlayan ve ana bilgisayarlardaki teknik sorundan kaynaklandığını açıkladığı kesintilerin giderildiğini bildirdi.
Güncel 08.07.2021, 11:29
Akbank, banka ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin giderildiğini duyurdu.
Akbank'tan yapılan açıklamada, 6 Temmuz'da başlayan banka ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin, ilgili birimler ve teknoloji iş ortaklarının yaptığı çalışmalar neticesinde giderildiği belirtildi.
Şu an hizmetlerin tüm kanallardan devam ettiği bildirilen açıklamada, "Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere akbank.com'dan ulaşabilirler." ifadeleri kullanıldı.
AA
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