Sistemleri çöken Akbank'tan yeni açıklama

Akbank, banka ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin giderildiğini duyurdu.

Akbank'tan yapılan açıklamada, 6 Temmuz'da başlayan banka ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin, ilgili birimler ve teknoloji iş ortaklarının yaptığı çalışmalar neticesinde giderildiği belirtildi.

Şu an hizmetlerin tüm kanallardan devam ettiği bildirilen açıklamada, "Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere akbank.com'dan ulaşabilirler." ifadeleri kullanıldı.

AA