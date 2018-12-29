Sivas'ta 127 köye ulaşım sağlanamıyor

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 9, ilçelerden Divriği'de 8, Gürün'de 22, Hafik'te 4, İmranlı'da 36, Kangal'da 19, Suşehri'nde 5 ve Zara'da 24 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.