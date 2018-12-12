Sivas'ta 130 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 8, ilçelerden Akıncılar'da 5, Doğanşar'da 5, Gemerek'te 1, Gürün'de 5, Hafik'te 15, İmranlı'da 20, Kangal'da 5, Koyulhisar'da 3, Suşehri'nde 5, Şarkışla'da 5, Ulaş'ta 15, Yıldızeli'nde 18 ve Zara'da 20 olmak üzere 130 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 adet destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: AA