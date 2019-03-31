Siverek'te CHP’li belediye başkan adayı Bucak gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde CHP’li belediye başkan adayı Fatih Bucak gözaltına alındı

Siverek'te CHP’li belediye başkan adayı Bucak gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı Nusret Kaya'yı darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Bucak ile Kaya'nın tartıştığı ve tartışma sırasında arbede yaşandığı belirtiliyor. Kaya, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşananların ardından Fatih Bucak ise polis tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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