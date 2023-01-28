Sıvı hale gelebilen robot, hapishaneden kaçtı

Araştırmacılar şekil değiştirebilen ve sıvıya dönüşebilen insansı minyatür robotlar icat etti.

Bu buluş, çeşitli durumlarda kullanılabilecek, sıvı ve katı arasında geçiş yapabilen daha fazla robotun yaratılmasına ön ayak olabilir.

Araştırmacılar robotlardan birinin, sıvıya dönüşerek tutulduğu küçük hapishaneden kaçabileceğini gösterdi.

Diğer gösterimlerde robotlar hendeklerin üzerinden atlama, duvarlara tırmanma ve nesneleri hareket ettirmek için ikiye bölünüp birlikte çalıştıktan sonra tekrar birleşme becerisi sergiledi.

Elektriği de iletebiliyorlar

Aynı zamanda manyetik olan robotlar, elektriği iletmek için de kullanılabiliyor ki bu da kontrol edilmelerine olanak sağlıyor.

Bilim insanları artık bu gösterimlerden sonraki aşamaya geçip bu robotlardan gerçekten faydalanmanın yollarını bulmayı umuyor.

Hong Kong Çin Üniversitesi'nde mühendis olan, çalışmanın yürütücüsü Chengfeng Pan, "Halihazırda bu malzeme sistemini, çok spesifik bazı tıbbi ve teknik problemleri çözmek için daha pratik şekilde kullanmaya çalışıyoruz" diyor.

Mideden yabancı nesne çıkartabiliyor, vidaları monte edebiliyor

Örneğin araştırmacılar robotları kullanarak yapay bir mideden yabancı bir nesneyi çıkarıp daha sonra midenin içine ilaç koymayı test etti. Araştırmacılar robotların devrelere sızarak bunları monte edip onarma amacıyla da kullanılabileceğini ve bunun aynısını ulaşılması zor vidalar için de yapabileceklerini gösterdi.

Çalışmaya katkıda bulunan Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Carmel Majidi, "Gelecekteki çalışmalar, bu robotların biyomedikal bağlamda nasıl kullanılabileceğine daha fazla ışık tutmalı" diyor ve şöyle ekliyor:

"Gösterdiğimiz şeyler, konsepti kanıtlamak adına yapılan bir defaya mahsus gösterilerdi fakat bunun aslında ilaç takviyesi veya yabancı cisimlerin çıkarılması amacıyla nasıl kullanılabileceğini araştırmak için çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç var."

Araştırma, Matter'da yayımlanan "Magnetoactive Liquid-Solid Phase Transitional Matter" (Aktif Manyetik Sıvı-Katı Hal Değişimi Maddesi) adlı makalede açıklandı.