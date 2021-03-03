'Sivil ve demokratik bir anayasa ülkemizin temel ihtiyacıdır'

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İnsan Hakları Eylem Planı tanıtım toplantısında dile getirilen yeni ve sivil anayasa konusuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, “HAK-İŞ Konfederasyonu, yeni; sivil, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü anayasa talebini öteden beri savunmaktadır. İnsanı ve emeği merkez alan, sivil, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü nitelikte yeni bir anayasa çalışmasını Türkiye’nin temel ihtiyacı olarak görüyoruz ve yapılacak çalışmalara geçmişte olduğu gibi bugün de destek vereceğimizi ifade ediyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından İnsan Hakları Eylem Planı tanıtım toplantısında dile getirilen yeni ve sivil anayasa çalışmalarını son derece önemsiyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonunun gündeminde öteden beri yeni ve demokratik bir Anayasa talebi bulunmaktadır. HAK-İŞ, geçmişten bugüne yeni ve sivil Anayasa talebine ilişkin; bir taraftan kendi bünyesinde çalışmalar yapmış, bir taraftan da diyalog temelli ortak çalışmalara katılım sağlamıştır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, son olarak 2019 yılında yaptığımız genel kurulumuzda “HAK-İŞ, Türkiye’nin İhtiyaç Duyduğu Yeni ve Sivil Anayasa İçin Tüm Kesimleri Sorumluluk Almaya ve Gayret İçinde Olmaya Davet Eder” başlıklı bir kararımız bulunmaktadır.

HAK-İŞ olarak yeni, sivil ve demokratik bir anayasa talebimizi içeren genel kurul kararlarımızla, 1990'lı yılların başından itibaren gerek Anayasa kurultayları düzenleyerek gerekse yaptığımız açıklama ve etkinliklerle görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşıyor bunun yanı sıra çeşitli Anayasa platformlarında da aktif olarak yer alıyoruz. 2010 yılında yapılan Anayasa Değişiklik Paketinin Referandum sürecindeki “Darbelerin Karanlığından Demokrasinin Aydınlığına EVET” kampanyamızla ve 2017 yılında “Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin EVET” kampanyalarımızla yeni ve demokratik Anayasa talebi doğrultusunda önemli etkinlikler içinde olduk ve olmaya da devam ediyoruz. 2011 yılında TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu tarafından yürütülen Anayasa çalışmalarına özgün ve örnek bir anayasa taslağı hazırlayarak katkımızı sunduk, bundan sonra da yapılacak Anayasa çalışmalarına her platformda katkı vermeye hazırız.

Bilindiği üzere demokratik olmayan süreç ve aşamalardan geçirilerek yürürlüğe sokulan 1982 Anayasasının zaman içinde yapılan kimi değişikliklere rağmen 12 Eylül Darbesinin ruhu değiştirilememiştir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Türkiye’nin değişiminin ve dönüşmesinin yolunun demokratik hak ve özgürlükleri daha da geliştiren Yeni bir Anayasa’dan geçtiğini biliyoruz. Bu nedenle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de kapsayacak ve destekleyecek şekilde insanı ve emeği merkez alan, sivil, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü nitelikte yeni bir anayasa çalışmasını Türkiye’nin temel ihtiyacı olarak görüyoruz ve yapılacak çalışmalara geçmişte olduğu gibi bugün de destek vereceğimizi ifade ediyoruz.

Yeni Anayasanın, Türkiye’nin yeni ve kalıcı bir toplumsal sözleşmesi niteliğinde olması gerektiğine inanıyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin katkı ve katılımı ile hazırlanmış millî ve evrensel değerlerin uyumlaştığı, güçlü ve kapsayıcı bir zemin üzerinde yükselen bir anayasa ihtiyaç ve beklentileri karşılayabilecektir. Bu nedenle, Türkiye’nin önünü açacak yeni, sivil ve demokratik bir Anayasa için tüm kesimlerin büyük bir gayret içinde olması önem taşımaktadır.”

AA