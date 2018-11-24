Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNR Expo Fuar Merkezi'nde MÜSİAD EXPO Kapanış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bugün AK Parti'nin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak.

Erdoğan'ın konuşmasından ana başlıklar şu şekilde:

"Siyaset yalan söyleme sanatı değildir. Siyaset insanları dürüstçe, adil yönetme sanatıdır."

"Karanlık güçlerin beslediği, büyüttüğü, üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsini de tepeledik, tepeliyoruz."

"Yeni dönemde enerjimizi kalitenin yükseltilmesine teksif ederek, evlatlarımızın zihniyle birlikte gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemini kurmanın çabası içinde olacağız."

"Biz geldiğimizde bu Bay Kemal'in Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başında olduğu dönem, bu ülkenin adeta bir intihar dönemiydi. Vatandaşların kuyruklarda nasıl inim inim inletildiğini biliyoruz. Zira aynı sıkıntıları sigorta hastanelerinin kapısında biz de yaşadık. Şu anda bu zat çıkmış hala utanmadan, sıkılmadan bizim hastanelerimizde ameliyatların dahi yapılmadığından bahsediyor. Yalansa bunda, iftiraysa bunda, gece başka yatıyor,, sabah başka kalkıyor."

"Dünyanın 10 dev eserinden 6'sını ülkemizde inşa ettik. AK Parti iktidarı bu ama gören gözler maalesef görmüyor, kulaklar duymuyor, dil hakikati söylemiyor."

"Son 5 yıldır üst üste yaşadığımız saldırılar sebebiyle zaman zaman planlamamızın biraz gerisine düşmüş olmakla birlikte hedefimize ulaşmakta kararlıyız."

"Amacımız ihracatını 500 milyar dolara, milli gelirini 2 trilyon dolara çıkarmış, her alanda, tasarımdan üretime söz sahibi bir ülke olarak kendimizle birlikte tüm dostlarımızı da ileriye taşımaktır."

"Ülkemize yatırım için gelenlerin tüm imkanlarımızla yanındayız."

"Türkiye'nin katettiği mesafe önemli ama hedefleri daha önemli. Ülkemizi 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek istiyoruz."

"Bu dönemde ülkemizi küresel finans krizine ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyüttük."

"Turizmde tarihi bir rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üzerine çıkıyoruz."

"İstanbul Havalimanı'nın inşallah 2023'te yolcu kapasitesi 150 milyona çıkacak, gerekirse bunu 200 milyona çıkarmamız mümkün."

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 13:47