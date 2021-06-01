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Son 24 saatte 7 bin 112 kişiye hastalık tanısı konuldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan güncel koronavirüs verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucu 7 bin 112 kişide virüs tespit edildi.

Güncel 01.06.2021, 19:50
Son 24 saatte 7 bin 112 kişiye hastalık tanısı konuldu

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.

Kaynak: AA
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#Türkiye #koronavirüs #vaka sayısı
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