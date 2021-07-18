Son bir haftada uygulanan aşı miktarı 5,5 milyon dozu geçti
Türkiye, haziran ayından beri hızlandırdığı aşı çalışmalarında toplamda 63 milyon dozun üzerine çıkarken son bir haftada 5 buçuk milyon dozu aşkın aşı uygulandığı belirtildi.
Güncel 18.07.2021, 20:17
Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, bir haftada 5 milyon 557 bin 815 doz aşı uygulandı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 18 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 63 milyon 310 bin 307 oldu.
Kovid-19'la mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 557 bin 815 aşı yapıldı.
Kaynak: AA
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