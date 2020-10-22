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Son dakika! Diyarbakır HDP İl binasında polislerce arama başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin önünde oturma eylemi sürdürdüğü HDP il binasında polislerce arama yapılıyor.

Son dakika! Diyarbakır HDP İl binasında polislerce arama başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin önünde oturma eylemi sürdürdüğü HDP il binasında polislerce arama yapılıyor.

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