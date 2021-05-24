Son günlerde çok sayıda ölüme yol açan kene hakkında önemli uyarı

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nevin İnce, yazılı açıklamasında, KKKA hastalığının ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgularla seyrettiğini belirtti.

İlk kez Tokat ve civarında dikkatleri çeken KKKA'nın çoğunlukla İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğunlaştığını aktaran İnce, "Düzce bölgesinin komşuları Karabük, Bartın, Bolu ve ilçelerinde görülmekte olup, Düzce bölgesinde tanısı konan KKKA henüz yoktur. Bu bölgelerde kırsal alanda bulunma öyküsü sonrası ateş halsizlik ile başvuran hastalarda kene tutunması olup olmadığı sorgulanmalıdır." ifadesini kullandı.

İnce, tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmesi gerektiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu:

"Pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde, kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil) kene olup olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak elle dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun malzemeyle çıkarmalıdır."

"Çıplak elle temas edilmemeli"

Hastalığın sık görüldüğü bölgelerde bulunan kenelerin sağlıklı görünseler bile hastalığı bulaştırabileceğine dikkati çeken İnce, "Bu sebeple hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak elle temas edilmemelidir. Kenenin erken çıkarılması, hastalığın bulaşma riskini azaltacaktır. Kişinin keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekir." bilgisini verdi.

Doç. Dr. İnce, hastayla temas eden kişilerin maske, eldiven ve önlük gibi koruyucu ekipmanlarla önlem almasının önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kene tutunan kişilerin, kendilerini 10 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yönünden izlemesi gerekir. Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak elle öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Keneler üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek, kenenin kasılmasına, vücut içeriğini kan emdiği kişiye aktarmasına sebep olacağı için yapılmamalıdır."

AA