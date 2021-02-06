Twitter yine Soylu'yu kısıtladı

Sosyal medya platformu Twitter, İçişleri Başkanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir paylaşıma daha uyarı mesajı ekleyerek "kısıtlama" getirdi.

Soylu'nun bir gün önce de, "Sn Devlet Bahçeli’nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter’ın tutumunu kınıyoruz..." mesajı platform tarafından kısıtlanmıştı.

Twitter bu sefer de Soylu'nun yaptığı son paylaşımı "taciz içeren davranış" gösterdiği gerekçesiyle kısıtladı.

Kısıtlanan mesaj

Soylu ikinci kez kısıtlanan mesajında, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz..." ifadelerini kullandı.

Twitter bu iki paylaşıma, "Bu Tweet, taciz içeren davranış hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi" uyarı notunu iliştirdi.

Bakan Soylu, Twitter'dan ilk kısıtlama geldikten sonra, "Twitter kısıtlama uyguluyor. Telegram'a gelir misiniz?" mesajını duvarına sabitlemişti.

Kaynak: Euronews