Soylu seçim güvenliği tedbirlerini Bakanlıktan takip ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık'ta oluşturulan Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezinde video konferans ekranlarından emniyet ve jandarma bölgelerindeki aktif kameralar, helikopter ve 'drone'lardan alınan görüntüleri takip etti, seçim güvenliği tedbirlerini anbean izledi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, sabah saat 07.00 itibarıyla 32, saat 08.00 itibarıyla da 49 vilayette seçimlerin huzur ve güven içinde başladığını söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da zorlu hava koşulları, İç Anadolu'nun bazı vilayetlerinde de sandıkların, sandık görevlilerinin ve başkanlarının ilgili saatlerde yerinde olamadığının tespit edildiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Saat 07.25 itibarıyla yaklaşık 34 sandığın o an itibarıyla oy kullanma işlemlerine başlanamadığı arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiş ve kimi köylerde gece yağan aşırı karla yollar kapanmış, şu ana kadar da 10.20 itibarıyla da ancak 2 sandık ilgili köye ulaşamamıştır. Onların da ulaştırma işlemleri arkadaşlarımız tarafından devam etmektedir. Onun ötesinde 194 bin 390 sandıkta huzur ve güven içerisinde oy kullanma işlemi başlamıştır.

İçişleri Bakanlığımızın seçim takvimi başlar başlamaz oluşturduğu ve Bakan Yardımcımız başkanlığında yürütülen 'Seçim Güvenlik Komisyonu' sabah 06.00 itibarıyla görevinin başında olmuştur. 06.00'dan itibaren hem sandıkların intikali hem de okullardaki gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde özgür iradesini kullanması konusundaki tedbirlerin hangi aşamada olduğunu adım adım takip etmektedirler."

Şu ana kadar çok ciddi bir olayın gerçekleşmediğine işaret eden Soylu, "Özellikle olan olayların önemli bir kısmı muhtarlık seçimleriyle alakalı. Arkadaşlarımız onlara da tedbir almaktadırlar. Mardin'de muhtarlık seçimiyle ilgili bir yaralama söz konusudur. Yaralanan vatandaşımız hastaneye kaldırılmıştır. Şu anda durumunun da ağır olduğu konusunda bir bilgi söz konusu." ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen ufak tefek tartışmalara da güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini vurgulayan Soylu, "Şu anda bir tanesi Bingöl bir tanesi de Ağrı'nın köylerinde olmak üzere 2 sandık seçim bölgesine ulaşamamıştır. O da yarım saat içerisinde arkadaşlarımız gerekli yerlere ulaştıracaktır. Bugün 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili huzur içerisinde başladı, inşallah huzur içerisinde devam eder." değerlendirmesini yaptı.

Soylu, 553 bin 95 personelin bugün görevi başında olduğuna işaret ederek, seçimin Türkiye için hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.

Toplantıda Bakan Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim ve ilgili kurumların yetkilileri eşlik ediyor.

Kaynak: AA