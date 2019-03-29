Soylu seçim güvenlik raporunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için ülke genelinde alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından ana başlıklar şu şekilde:

"Coğrafi şartlar itibarıyla güvenlik noktasında eksiklik yaşanmaması için 11 ilde 6 bin 449 ilave personel görevlendirildi."

"Seçim günü 553 bin personel görevi başında olacak.6 bin 745 zırhlı araç, 126 hava aracı, 294 deniz aracı da seçim güvenliğinde kullanılacak"

"Seçim sonuçlarını bahane ederek girişilmek istenen herhangi bir taşkınlığa, asayişi bozucu hukuk dışı hiçbir eyleme müsaade edilmeyecektir."