Sular çekilince Peygamber mezarının yeri ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için 13 Aralık'ta açılan kapaklardan birinin kopmasının ardından 270 milyon metreküp suyun tahliye edilmesiyle baraj gölünde su seviyesi yaklaşık 10 metre düştü. Su seviyesi düşen baraj gölünde, geçmişte su altında kalan Elyesa Peygamber'in Ziyaret Tepesi'ne taşınmadan önceki kabri, tarihi cami ve medrese ile mezarlar gün yüzüne çıktı.

Bölge halkından 36 yaşındaki Mehmet İnci Hz.Elyesa Peygamber'in naaşının Ziyaret Tepesi'ne taşınmadan önce köyde bulunduğunu belirterek, "İnsanlarımız, bu maneviyatlarımızı görsünler. Caminin yan tarafında Elyesa Peygamber'in türbesi var. Suların çekilmesiyle birlikte buradaki Elyesa Peygamber'in türbesi gün yüzüne çıktı. İnsanlarımız gelip buradaki tarihi görsünler, burada çok sayıda tarihi kalıntı var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA