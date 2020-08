Süleyman Soylu sel bölgesinde

Giresun’daki sel bölgesinde incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLK BURADA ÇİZMEYE İHTİYAÇ OLDU

Kentte selin en çok etkilediği ilçelerden Dereli’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, her afetin kendine ait bir karakteri, niteliği, bölgenin kendine has nitelikleri olduğuna dikkati çekerek, “Onun için böyle şablon gibi belirtmek doğru değil. Vatandaşları dinleyip taleplerini almak lazım. İlk burada bizim çizmeye ihtiyacımız vardı. Başka afetlerde böyle çizme talebim olmaz. Maske sürekli olarak dağıtılıyor, onun için her afetin bir karakteri var ona yönelik olarak da dinlemek ve yaraları da nasıl saracağımıza yönelik yol haritasını da o dinlemelerden anlıyoruz.” ifadesinde bulundu.

ESNAFA VE EVLERE ZİYARET

Dün gece itibariyle vali, bakanlar, bölge milletvekilleri ile hep beraber bir araya geldiklerine işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim iki türlü hasar tespitimiz var. Biri binalara yönelik, iki esnafa yönelik zarar ziyan tespiti. Defterdarlık maliye zarar ziyan tespitini yapıyor. Onlar da başladılar. Yani esnafımız ne kadar zarar ziyanla karşılaşmış. İki, hem evlerimizde, binalarımızda ne kadar hasar var. Bütün bunlarla ilgili tespitler sürüyor iki taraflı.

ARAMA KURTARMA ALANI GENİŞLETİLDİ

Arama kurtarma çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Soylu, “Hayatını kaybeden sayısı son olarak 7. Arama kurtarma yaptığımız, bulmaya çalıştığımız vatandaşımız sayısı 9’a düştü. Bunların ikisi jandarma, biri Karayolları operatörü, üçü Güce ilçesinde ve yine biri burada. Yani diğer yerlerde de var. Toplam 9. İnşallah ümidimiz onları bulmaktır. Arama kurtarma ekiplerinin sayısını çevre iller ve bölgelerden gelenlerle daha da artırdık. Arama kurtarma alanını genişlettik.”

“ÇOK BÜYÜK BİR AFET”

Öte yandanSoylu, TVNET’e yaptığı açıklamada ise “Burada arama kurtarma ekiplerimiz, hasar tespit ekiplerimiz çalışıyor, aynı zamanda zarar ziyan ekiplerimiz çalışıyor. Bütün devlet tüm gücüyle burada. Belediyelerimiz çalışıyor. Buradaki vatandaşlarımızın da yaraları sarılmaya çalışılıyor. Çok büyük bir afet olduğunu hepimiz görüyoruz. Buraya gelen herkes ‘Ben böyle bir şey görmedim’ diyor. Burada yaşayanlar da öyle söylüyor.