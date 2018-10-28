Süleyman Soylu Suriye sınırında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, sınır duvarları, aydınlatma ve kamera sistemlerini inceledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Soylu, Akçakale ilçesinde 3. Hudut Alay Komutanlığını ziyaret ettikten sonra sınırın sıfır noktasında incelemelerde bulundu.

Güzergahta bulunan hudut karakollarını ziyaret eden Soylu, burada görev yapan askerlerle sohbet etti.

Soylu sınır duvarları, aydınlatma ve kamera sistemlerini inceledi.

Gözetleme kulelerine çıkan Soylu'ya, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Oktay Ağbuga ve 3. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yaşar Kaya ile 2. Hudut Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Deniz Ayaz da eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2018, 16:34