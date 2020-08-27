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Sultangazi'de patlama

İstanbul Sultangazi'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Sultangazi'de patlama

İstanbul Sultangazi'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, patlama nedeniyle fabrikanın duvarının yıkıldığı bildirildi.

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