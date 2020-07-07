Sur'daki hak sahiplerine 27 milyon 500 bin lira ödeme yapılacak

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki hak sahiplerine 27 milyon 500 bin lira ödeme yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, tarihi yerleşim yeri Sur ilçesinin ihyasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Sur ilçesindeki yenileme ve ihya çalışmaları kapsamında Bakanlar Kurulunca 16 Mart 2016'da acele kamulaştırma kararı alındığı, kararın 25 Mart 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesi esas alınarak başlatılan çalışmalar sonucu Sur'da yer alan Cevatpaşa, Dabanoğlu, Savaş, Özdemir, Hasırlı ve Cemal Yılmaz mahallelerinde mülk sahiplerine yönelik ödemelerin 3 gün içinde yapılması kararının alındığı aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlk aşamada Gazi Caddesi'nin doğu kısmında yer alan 6 mahalledeki 56 parsellik alanı kapsayan acele kamulaştırma kararı sonucu hak sahiplerine 27 milyon 500 bin liralık ödeme gerçekleştirilecek. Karar gereği yapılacak ödemeler 3 gün içerisinde mülk sahiplerinin hesaplarına aktarılacak."

Kaynak: AA