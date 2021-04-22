Suriye'deki ihtiyaç sahibi aileler unutulmadı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde cami temel atma törenin ardından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

TDV, Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'de, Malezyalı Şıryan El-Hayat kuruluşu sponsorluğunda yapılacak cami için temel atma töreni düzenledi.

Törene ve gıda dağıtımına Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, TDV Suriye Koordinatörü Mahmut Temelli, Gaziantepli iş adamı Ökkeş Eruslu ve STK temsilcileri katıldı.

Dualar eşliğinde başlayan temel atma töreninin ardından ilçedeki el-Mahabbe (sevgi) Kampında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 200 gıda kolisi dağıtıldı.

Dağıtılan her bir gıda kolisi 6 kişilik ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak. Dolayısıyla yapılan yardımlardan yaklaşık 1200 kişi istifade etti.

TDV Suriye Koordinatörü Temelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin Suriye'nin kuzeyinde ramazan yardımlarına devam ettiğini söyledi.

Temelli, "Bu yardımlar kapsamında bugün Azez'de Malezyalı bağışçıların desteğiyle yapımına başlanan caminin temel atma törenini düzenledik. Hemen sonrasında kamplarda da 200 gıda kolisi dağıttık." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'de savaşın başladığı günden bu yana eğitim, gıda, barınma ve sağlık yardımlarında bulunuyor.

AA