Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist yapılan operasyonla öldürüldü .
Güncel 26.12.2022, 10:28
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli, Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.
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