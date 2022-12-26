Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli, Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.