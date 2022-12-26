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Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist yapılan operasyonla öldürüldü .

Güncel 26.12.2022, 10:28
Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli, Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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