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Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonla 2 terörist öldürüldü.

Güncel 09.12.2022, 10:17
Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

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