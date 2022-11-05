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Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 05.11.2022, 10:43 05.11.2022, 10:50
Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

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