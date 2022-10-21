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Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Güncel 21.10.2022, 12:02
Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

 Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulundu.

Komandoların operasyonuyla 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA
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