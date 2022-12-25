Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Güncel 25.12.2022, 10:52
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi paylaşıldı.
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