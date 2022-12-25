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Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 25.12.2022, 10:52
Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi paylaşıldı.

#terörist
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