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Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Güncel 11.08.2022, 11:19
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

#suriyenin kuzeyi #terörist
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