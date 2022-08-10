banner39

Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 9 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Güncel 10.08.2022, 11:08
Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlere güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

#Suriye #terörist
Yorumlar (0)
26
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?