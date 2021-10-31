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Suriye'nin kuzeyine operasyon: 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 31.10.2021, 20:04
Suriye'nin kuzeyine operasyon: 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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