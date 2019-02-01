Suriye sınırına hastane kuruluyor

Gaziantep'in Suriye sınırında bulunan Karkamış ilçesindeki gümrük kapısına, sahra hastanesi kurulma çalışmaları başladı.

Gaziantep ve Hatay'da görevli Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Sağlık Bakanlığının talimatıyla Karkamış Gümrük Kapısı'nda sahra hastanesi kurulması için çalışmalara start verildi.

Çadır ve sedye kurulumlarını gerçekleştiren ve zemin yalıtımını tamamlayan ekiplerin çalışmaları iki gün içinde tamamlanacak.

Sahra hastanesinin aynı anda 10 hastaya ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu belirtildi.

Öte yandan, Şanlıurfa ve Mardin sınır hattında da sahra hastaneleri kurulacağı öğrenildi.

Kaynak: AA