Suriye sınırına takviye araçlar gönderildi

Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcıların da arasında yer aldığı askeri araçların bulunduğu konvoy, Hatay'daki sınır birliklerine sevk edildi.
Öte yandan, çok sayıda zırhlı personel taşıyıcısının da Hatay'dan Kilis'e doğru hareket etikleri görüldü.
Takviye araçların Fırat’ın doğusuna olası bir operasyon nedeniyle gönderilmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü yaptığı açıklamada olası bir operasyonun sinyalini vermişti.
Kaynak: www.dunyabulteni.net, AAGüncelleme Tarihi: 13 Aralık 2018, 15:51