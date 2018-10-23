'Suriyeli düşmanlığı' kışkırtıcılarına Göç İdaresi'nden cevap

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerle ilgili son haftalarda sosyal medyada artan toplumu kışkırtıcı yalan paylaşımlar üzerine Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri iddialara cevap verdi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri Türkiye'de yaşayan Suriyeliler ile ilgili doğru kabul edilen çok sayıda yanlış bilgi bulunduğunu belirtti. İşte bunlardan bazıları

Yalan 1: Suriyeliler devletten maaş alıyor

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bunlar arasında "Suriyelilerin devletten maaş aldıkları, telefon faturalarını devletin ödediği, istedikleri üniversiteye sınavsız girdikleri, araçları için vergi ödemedikleri, seçimlerde oy kullandıkları, TOKi'den bedava ev alacakları ve memur olacakları" gibi yanıltıcı bilgilerin bulunduğunu ifade etti.

Yetkililer, Suriyelilere verilen Kızılay kartlarının üzerinde AB logosunun bulunduğunu ve bu logoların yer aldığı projelerin finansörlerinin AB üyesi ülkeler olduğunu, ankesörlü telefonlarda kullanılmak üzere dağıtılan kartların da aynı kapsamda AB tarafından finanse edildiğini kaydetti.

Yalan 2: Suriyelilerin araçları vergiden muaf

Vergiden muaf araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile düzenlendiğini hatırlatan yetkililer, Suriyelilerin, araçları için vergi ödememeleri, sigorta yaptırmamaları ya da araçlarının muayeneye girmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Yalan 3: TOKİ bedava ev verecek

Yetkililer, bir Suriyelinin oy kullanabilmesi, TOKİ'den ev sahibi olabilmesi ya da devlet memurluğuna girebilmesi için "Türk vatandaşlığı"nın temel şart olduğunu vurguladı.

Yalan 4: Üniversiteye giriş şartları değişik

Üniversiteye giriş konusunda da Suriyeli öğrencilere özel düzenleme yapılmadığına dikkati çeken yetkililer, Suriyelilerin de herhangi bir yabancı uyruklu öğrenci ile aynı haklara sahip olduğunu, "Türkiye bursları", "Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı" ya da yatay geçiş şartlarını sağlamadan üniversiteye giremeyeceklerini belirtti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 10:47