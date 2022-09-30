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Suriye’nin kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Güncel 30.09.2022, 15:35
Suriye’nin kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmediği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
#Milli Savunma Bakanlığı #pkk #operasyon
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