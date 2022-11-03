Suriye’nin kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, taciz ateşi açan teröristleri pişman etti. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" ifadeleri yer aldı.