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Suriye’nin kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 03.11.2022, 17:08 03.11.2022, 17:43
Suriye’nin kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

Açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, taciz ateşi açan teröristleri pişman etti. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" ifadeleri yer aldı.

#suriyenin kuzeyi #operasyon
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