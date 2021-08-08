Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonuyla daha önce ambulansa saldıran teröristlerinde aralarında bulunduğu 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi.
Güncel 08.08.2021, 11:03 08.08.2021, 11:05
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de Tel Rıfat kentinin doğusunda bulunan Zavyan ve Shaalah bölgeleri ile Tel Cican ve Tel Unayb bölgelerine yönelik meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonrası 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Öldürülen teröristlerden birinin 5 Ağustos'ta bölgedeki bir iş makinesi ve ambulansa düzenlenen ve iki kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu belirlendi.
AA
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