Suriye'nin kuzeyine operasyon: 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor.

Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.