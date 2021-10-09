Suriye'nin kuzeyine operasyon: 5 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 09.10.2021, 18:46 10.10.2021, 01:24
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor.
Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
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