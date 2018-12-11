Sürmene'ye deniz üssü kuruluyor

Türkiye, Karadeniz'deki varlığını güçlendirmek için Trabzon'a deniz üssü kuruyor. 9. deniz üssünün adresi ise Sürmene.

Gölcük, Aksaz, Foça, Ereğli, Mersin, İskenderun, Çanakkale ve İstanbul'un ardından Türkiye'nin 9. deniz üssü kuruluyor. Çamburnu Limanı'nda 60 dönüm arazi üzerine inşa edilecek üste, 400 asker ile 200 sivil memur görev yapacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, geçtiğimiz Temmuz ayında Sürmene'ye giderek Çamburnu'da incelemelerde bulunmuş ve "Donanma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için en uygun yer Sürmene Yeniçam Tersanesi. Donanma Komutanlığı'na ait Karadeniz'deki tüm gemiler artık Sürmene'de demirleyecek. Hemen yanı başında gemi inşaatı yapan kuruluşların olması da artı bir faktör" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, 12:25