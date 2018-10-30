Suudi Arabistan Başsavcısı cinayet mahallinde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la ikinci kez görüşen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, adliyeden ayrıldı.

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, ülkesinin İstanbul başkonsolosluğuna geldi.

MEE'a konuşan Türk kaynaklar, Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili ses kaydının istihbarat yolu elde edildiği için kamuoyunda hiçbir zaman yayınlanmayacağını duyurdu.

The guardian ise Türkiye binadaki böcek aracılığıyla olayları dinlendiğini ve 2. İnfaz timinin 'ödül' için bu anları kaydettiğini ve istihbarat katillerden birinin telefonu aracılığıyla buna ulaştığını iddia etti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşen Ma'cib ve beraberindeki heyet, daha sonra Suudi Arabistan'ın Levent'teki başkonsolosluk binasına giriş yaptı.

Bu arada, yerli ve yabancı basın mensupları, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin gelişmeleri, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde takip etmeyi sürdürüyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleşen görüşme sonrası Başsavcının, cinayet mahallini de inceleyeceği bildirilmişti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na saat 11.00'de gelen Suud el-Ma'cib, Başsavcı Fidan ile makamında görüştü.

Kaşıkçı cinayeti

Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü evlilik işlemleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'a girdikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Suudi Arabistan yönetiminden 20 Ekim'de yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğü" belirtilmiş ancak cesedinin nerede olduğuyla ilgili bir bilgi verilmemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında şoför, teknik bakım, muhasebe ve santral görevlilerinin de bulunduğu 38 konsolosluk çalışanının ifadesine başvurulmuştu.

Muceb, dün de adliyede Fidan ile yaklaşık 1 saat 15 dakika görüşmüştü.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2018, 12:57