Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 'tahıl anlaşması' teşekkürü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Hıreyci, İstanbul'da düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nde bir konuşma yaptı.



Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ve çok sayıda ülkeden üst düzey katılımın olduğu zirvede katılımcılara hitap eden Velid el-Hıreyci, zirveye katılmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti'ne böyle bir zirveye ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum" dedi.



Zirvenin bu yıl "Büyük dönüşüm ve itici güçler" temasıyla yapıldığını hatırlatan el-Hıreyci, "Bu tema, uluslararası düzeydeki buhranlar karşısında birlikte çaba gösterilmesi gerektiğine de işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

"Suudi Arabistan, 2021'de 160 ülkeye 95 milyar dolar insani yardım yaptı"



Independent Türkçe'de yer alan habere göre, ülkesinin, İslam şeriatına bağlılığı ve gayretlerinin devamı olarak Mekke ve Medine'yi ziyaret eden misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösterdiğini ve küresel düzeyde en çok insani yardımda bulunan üçüncü ülke olduğunu kaydeden el-Hıreyci, "Suudi Arabistan, 2021'de 160 ülkeye 95 milyar dolar insani yardımda bulundu. Suudi Arabistan Kralı Abdulaziz bin Selman'ın kurduğu Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi (KSRelief), kuruluşundan bu yana BM ve uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa 86 ülkede çeşitli insani projeler hayata geçirdi. Suudi Arabistan, ekonomik buhranlara çözüm sağlanması, güven, huzur ve barışın gerçekleşmesi için kesintisiz gayretlerini devam ettiriyor" şeklinde konuştu.

"Tahıl anlaşması, sorunlarla boğuşan ülkelerin sıkıntılarını hafifletecek"



Pandemiyle birlikte uluslararası ticaretin olumsuz etkilendiğini ve bu gelişmeler çerçevesinde ekonomik buhranların birbirini takip ettiğini aktaran Suudi Arabistanlı bakan yardımcısı, Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında yapılan tahıl anlaşmasına işaret ederek bu anlaşma nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. El-Hıreyci, bu anlaşmanın sorunlarla boğuşan ülkelerin sıkıntılarını hafifleteceğini söyledi.

Hedef, "Yeşil Suudi Arabistan" ve "Yeşil Ortadoğu"



Suudi Arabistan'ın enerji alanında önemli adımlar attığını ifade eden Velid el-Hıreyci, "Suudi Arabistan, üretici ve tüketicilerin çıkarına olan dengeli bir enerji politikası izlemekte ve karbon gazı salınımı yapan enerjilerin dışında da enerji üretmektedir. Yeşil ve mavi hidrojen üretimi sürüyor. 'Yeşil Suudi Arabistan' ve 'Yeşil Ortadoğu' bölgesine ulaşmak için gayretler sürüyor. Bu çabalar, Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda gerçekleşmektedir" görüşünü belirtti.

"Ortaklıklar kurmak ve sürdürebilir enerji çabalarına katkı sunmak istiyoruz"



Suudi Arabistan'ın yenilenebilir enerji alanında birinci derecede gayret sarf ettiğini belirten el-Hıreyci, sözlerini şöyle tamamladı:



"Suudi Arabistan'ın 13. Boğaziçi Zirvesi'ne katılmasındaki amacı stratejik çalışmalara katılarak ortaklıklar kurmak istemesi ve sürdürebilir enerji çabalarına katkı sağlama hedefidir. Sürdürülebilir enerjiyi çok önemsiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne misafirperverliği için teşekkür ediyor, zirvenin hedeflerine ulaşmasını temenni ediyorum."

Şarku’l Avsat