Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye taziye

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, Gaziantep ve Mardin'deki kazalar sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Mesajda, "Çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan Gaziantep ve Mardin'deki kazalar nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Türk halkına en içten ve en sıcak başsağlığı dileklerini iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Mesajda ayrıca kazalarda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, Gaziantep ve Mardin'deki kazalar nedeniyle Erdoğan'a ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sunarak, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.